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Sivas için turuncu uyarı

SİVAS HABERLERİ  | 04.02.2020 16:44 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Sivas için turuncu koda kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Sivas için turuncu koda kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, Sivas’ta 5 Şubat Çarşamba günü saat 08.00 sularında başlayacak kuvvetli ve yer yer tam fırtınanın 6 Şubat Perşembe günü gece yarısına kadar etkili olacağı belirtildi. Vatandaşlar; çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ve karbon monoksit zehirlenmesi gibi olumsuzluklara kaşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

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Sivas Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
06:06
Sabah
07:31
Öğle
12:51
İkindi
15:35
Akşam
18:01
Yatsı
19:21

Sivas Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Ferhat Eczanesi
Merkez
Gül Eczanesi
Merkez
Selma Eczanesi
Merkez
Kevser Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
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