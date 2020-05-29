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Sivas- Kayseri garları arasında yapılacak ilaçlamaya dikkat

SİVAS HABERLERİ  | 29.05.2020 15:07 | Son Güncelleme

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Sivas-Kayseri garları arasında ot ile mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını bildirdi.Devlet Demir Yolları(TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün yaptığı resmi açıklamaya göre, 01 Haziran 2020 - 05 Haziran 2020 tarihleri arasında, Sivas-Kayseri garları arasında ve hat güzergâhında bulunan istasyon sahalarında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı bildirildi.

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Sivas-Kayseri garları arasında ot ile mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını bildirdi.
Devlet Demir Yolları(TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün yaptığı resmi açıklamaya göre, 01 Haziran 2020 - 05 Haziran 2020 tarihleri arasında, Sivas-Kayseri garları arasında ve hat güzergâhında bulunan istasyon sahalarında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı bildirildi. Mücadelede kullanılacak olan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, “Belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demiryolu güzergâhı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca; vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları ve ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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