Sivas, Kırıkkale, Yozgat ve Kayseri'de ilk teravih namazı kılındı

SİVAS (AA) - Sivas, Kırıkkale, Yozgat ve Kayseri'de ramazan ayının başlamasıyla camileri dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.

Sivas'taki Paşa Camisi'nde teravih öncesi verilen vaazda, ramazan ayının tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunuldu.

Vaazın ardından camiyi dolduran yüzlerce kişi, yatsı namazını eda ettikten sonra ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.

Aileleriyle camiye gelen çocuklar, namaz sırasında ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etti.

Akşam namazının ardından İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, Nur Cami ve Külliyesi'nde vaaz verdi.

İki yıl aradan sonra teravih namazı için camiye gelen vatandaşlar vaazın ardından namazlarını kıldı.

Camide namaz kılan çocuklar da ramazan coşkusuna ortak oldu.

- Yozgat

Yozgat'ta vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazı için camilere akın etti.

Akşam namazı sonrası İl Müftüsü Hasan Gülden, Çapanoğlu Büyük Camisi'nde vaaz verdi.

Teravih namazına gelenlerden Hatice Bütüner, salgın nedeniyle 2 yıl gelemedikleri camiye kavuşmanın ve teravih namazı kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan da salgın dolayısıyla bir süre camilerden uzak kaldıklarını belirterek, "Şimdi çok heyecanlıyız, ramazan-ı şerifimiz hayırlı olsun, hayırla ve bereketle gelsin." dedi.

- Kayseri

Kayseri'de de vatandaşlar, teravih namazı için başta tarihi Hunat, Bürüngüz, Hacı Kılıç, Kurşunlu ve Gevher Nesibe olmak üzere camilere gitti.

Vatandaşlar, ilk teravih namazıyla ramazanın coşkusunu yaşayıp, dua etti.

