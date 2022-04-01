YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas, Kırıkkale, Yozgat ve Kayseri'de ilk teravih namazı kılındı

Sivas, Kırıkkale, Yozgat ve Kayseri'de ilk teravih namazı kılındı

01.04.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas, Kırıkkale, Yozgat ve Kayseri'de ilk teravih namazı kılındı

SİVAS (AA) - Sivas, Kırıkkale, Yozgat ve Kayseri'de ramazan ayının başlamasıyla camileri dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.

Sivas'taki Paşa Camisi'nde teravih öncesi verilen vaazda, ramazan ayının tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunuldu.

Vaazın ardından camiyi dolduran yüzlerce kişi, yatsı namazını eda ettikten sonra ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.

Aileleriyle camiye gelen çocuklar, namaz sırasında ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etti.

Akşam namazının ardından İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, Nur Cami ve Külliyesi'nde vaaz verdi.

İki yıl aradan sonra teravih namazı için camiye gelen vatandaşlar vaazın ardından namazlarını kıldı.

Camide namaz kılan çocuklar da ramazan coşkusuna ortak oldu.

- Yozgat

Yozgat'ta vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazı için camilere akın etti.

Akşam namazı sonrası İl Müftüsü Hasan Gülden, Çapanoğlu Büyük Camisi'nde vaaz verdi.

Teravih namazına gelenlerden Hatice Bütüner, salgın nedeniyle 2 yıl gelemedikleri camiye kavuşmanın ve teravih namazı kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan da salgın dolayısıyla bir süre camilerden uzak kaldıklarını belirterek, "Şimdi çok heyecanlıyız, ramazan-ı şerifimiz hayırlı olsun, hayırla ve bereketle gelsin." dedi.

- Kayseri

Kayseri'de de vatandaşlar, teravih namazı için başta tarihi Hunat, Bürüngüz, Hacı Kılıç, Kurşunlu ve Gevher Nesibe olmak üzere camilere gitti.

Vatandaşlar, ilk teravih namazıyla ramazanın coşkusunu yaşayıp, dua etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivas'taki bakım ve rehabilite merkezi sahipsiz hayvanlara yuva oluyorSivas'taki bakım ve rehabilite merkezi sahipsiz hayvanlara yuva oluyor
Kocaeli'de el freni çekilmeyen tırın çarptığı kişi öldüKocaeli'de el freni çekilmeyen tırın çarptığı kişi öldü
Edremit Körfezi'nde "başak zeytinlerden" 500 ton rafine yağ elde edildiEdremit Körfezi'nde "başak zeytinlerden" 500 ton rafine yağ elde edildi
Anahtar Kelimeler:
Sivas Yozgat Kırıkkale

Sivas Namaz Vakitleri 1 Nisan Cuma

İmsak
04:44
Sabah
06:10
Öğle
12:41
İkindi
16:14
Akşam
19:02
Yatsı
20:22
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu zararını kimse bilmez! Ayarını kaçırırsanız...

Bu zararını kimse bilmez! Ayarını kaçırırsanız...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.