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Sivas Kongresi'nin 100. yıl etkinlikleri almanak haline getirildi

SİVAS HABERLERİ  | 15.06.2020 14:29 | Son Güncelleme

Sivas Kongresi'nin 100. yıl etkinlikleri almanak haline getirildi

SİVAS (AA) - Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında 100'den fazla yapılan etkinlik ile 4 Eylül Sivas Kongresi'nin önemini anlatan makaleler almanak haline getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "100 Yıl Önceki Ruhla" sloganıyla her kesime hitap eden faaliyetlerin yer aldığı almanak 384 sayfadan oluştu.

Kültürden sanata, edebiyattan spora, eğitimden çevreye, teknolojiden sosyal hayata, ulaşımdan tarıma, sanayiden ekonomiye kadar hemen her alanda birçok faaliyetin yer aldığı almanak, Sivas Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlandı.

"Tarihe Not Düştük" sayfası ile başlayan almanakta, 100'üncü yıl için hazırlanan pul da yer aldı.

Etkinliklerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti, Gardaşlık Festivali, kitap günleri, Orta Anadolu Ekonomi Forumu, Sivas Kongresi belgeseli, 4 Eylül marşı, "Sivas İçin Söyle" klibi, İlk Adım ve Paşa Pınarı Anıtı açılışı ile ilçelerdeki faaliyetlerin de bulunduğu almanak, Ziraat Bankasının sponsorluğunda hazırlandı.

2 bin 500 adet basılan kitap, karekod uygulaması da eklenip öncelikle kütüphanelere gönderildi.

Kitabın sunuş yazısında görüşlerini aktaran Sivas Valisi Salih Ayhan, Milli Mücadele'de Sivas'ın önemine vurgu yaptı.

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