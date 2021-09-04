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Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü kutlanıyor

04.09.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk ve Kongre Müzesi'nde tiyatro oyuncularınca Sivas Kongresi'nin temsili olarak canlandırılmasını izledi

SİVAS (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, tiyatro oyuncuları tarafından Sivas Kongresi'nin temsili olarak canlandırılmasını izledi.

Sivas Kongresi'nin 102. yılı etkinliklerine katılmak için kente gelen Şentop, çelenk sunma programının ardından kongrenin yapıldığı Atatürk ve Kongre Müzesi'ne geçti.

Şentop, tarihi salondaki sıraya oturarak tiyatro oyuncuları tarafından Sivas Kongresi'nin temsili canlandırılmasını izledi.

Oyunun ardından Şentop, Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Sivas Devlet Tiyatrosu sanatçısı Abdülsamet Sünbül ve diğer oyuncuları kutladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Sivas Valisi Salih Ayhan, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, milletvekilleri ve diğer ilgililer de tarihi salondaki sıralara oturarak canlandırmayı takip etti.

Şentop ve beraberindekiler daha sonra Sivas Kongresi'nin yapıldığı Atatürk ve Kongre Müzesi balkonunda fotoğraf çektirdi.

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