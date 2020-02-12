Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı

SİVAS (AA) - Sivas-Malatya kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları 16. Sivas Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Sivas'ı çevre illere bağlayan kara yollarında zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Sivas-Malatya kara yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Sivas'tan Malatya istikametine giden araçlar Ulaş ilçesi girişinde, Malatya'dan Sivas'a seyreden araçlar ise Hekimhan ilçesinde bekletiliyor.

