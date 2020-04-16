Sivas, Nevşehir, Yozgat ve Niğde'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere para cezası

SİVAS (AA) - Sivas, Nevşehir, Yozgat ve Niğde'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden iş yeri ve vatandaşlara para cezası uygulandı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ekipler son 3 günde il merkezinde gıda satışı yapan 895 iş yerini denetledi.

Denetimlerde, tedbirleri ihlal eden 23 satış noktası için 14 bin 441 lira ceza kesildi.

Bu arada, 16 ilçede yapılan 329 denetimde ise tedbirleri ihlal eden 4 satış noktası için 3 bin 542 lira ceza uygulandı.

Ayrıca Gölova ilçesinde tedbirlere uymayan 35 kişiye 44 bin 58 lira ceza verildi.

- Nevşehir

Nevşehir'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, sokağa çıkma yasağını ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle il merkezi, Hacıbektaş, Gülşehir, Derinkuyu, Avanos ve Ürgüp ilçelerinde 10 kişiye 789'ar lira ceza kesildi.

- Yozgat

Yozgat merkez ve ilçelerde yapılan uygulamalarda, 28 Mart-15 Nisan'da tedbirlere uymadıkları belirlenen 14 kişiye TCK'nin 195, 310 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 32, 132 kişiye de Hıfzıssıhha Kanunu'nun 281. maddelerinden toplam 537 bin 320 lira ceza uygulandı.