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Sivas Öğretmenevi’nde virüs denetimi

SİVAS HABERLERİ  | 25.08.2020 11:20 | Son Güncelleme

Sivas’ta; valilik koordinesinde kurumlarda alınan korona virüs tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Sivas’ta; valilik koordinesinde kurumlarda alınan korona virüs tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor. Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, bu kapsamda kurumun İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Uzmanı Selahattin Gökçe ile birlikte Sivas Öğretmenevi’nde alınan tedbirleri yerinde inceledi. Öğretmenevi Müdürü İrfan Aytekin ve diğer yetkililer ile birlikte giriş bölümü, resepsiyon, düğün salonu, mutfak, yemekhane ve konaklama alanlarında incelemelerde bulunan Savaşçı, kurumda alınan korona virüs tedbirlerini denetledi.
“Virüsle mücadelede hayati önem taşıyor”
Valiliğin talimatları ile müdürlüklerine bağlı kurumlarda üst düzey tedbirler alındığını ve alınan tedbirlerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi için gereken hassasiyetin gösterildiğini söyleyen Savaşçı, "Ekiplerimiz bu kapsamda denetimlerini gerçekleştirerek gözden kaçan hususlar var ise bunları ortadan kaldırmak için gereken çalışmaları yapıyor. Bizler de Sayın Valimizin talimatları ile bu denetimlere eşlik ederek korona virüs tedbirlerinin hangi düzeyde uygulandığını yerinde inceliyoruz. Tüm bu tedbirler virüsle mücadelede hayati önem taşıyor" dedi.

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