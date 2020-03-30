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Sivas patates üretiminde 10’uncu sırada

SİVAS HABERLERİ  | 30.03.2020 17:15 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılında Türkiye’de üretilen patates miktarına ilişkin verileri açıkladı.TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2019’da 4 milyon 979 bin 824 ton patates üretildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılında Türkiye’de üretilen patates miktarına ilişkin verileri açıkladı.
TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2019’da 4 milyon 979 bin 824 ton patates üretildi. Türkiye’nin yüzölçümü açısından en büyük 2’nci şehri olan Sivas ise geçtiğimiz yıl içerisinde 180 bin 756 ton patates üretti. Sivas bu miktar ile patates üretiminde Türkiye’de 81 il içerisinde 10’uncu sırada yer aldı.
En fazla patates üretilen 10 il
Türkiye’de 2019 yılında en fazla patates üretilen il 716 bin 180 ton ile Niğde oldu. Niğde’yi 599 bin 699 ton ile Konya, 532 bin 410 ton ile Afyonkarahisar, 451 bin 798 ton ile Kayseri, 390 bin 481 ton ile İzmir, 321 bin 301 ton ile Nevşehir, 251 bin 408 ton ile Adana, 239 bin 650 ton ile Aksaray, 190 bin 511 ton ile Bitlis, 180 bin 756 ton ile de Sivas izledi.

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