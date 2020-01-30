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Sivas patent başvurusunda son 25 yılın zirvesinde

SİVAS HABERLERİ  | 30.01.2020 09:14 | Son Güncelleme

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), 2019 yılında patent başvurularının illere göre dağılımını açıkladı.TÜRKPATENT verilerine göre Sivas’ta son 25 yılda 164 patent başvurusunda bulunuldu.

Sivas patent başvurusunda son 25 yılın zirvesinde

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), 2019 yılında patent başvurularının illere göre dağılımını açıkladı.
TÜRKPATENT verilerine göre Sivas’ta son 25 yılda 164 patent başvurusunda bulunuldu. Sivas, 2019 yılında gerçekleştirdiği 30 patent başvurusuyla 1995 yılından bu yana en yüksek patent başvuru sayısına ulaştı.
Sivas’ta,1995, 1998, 2000 ve 2005 yıllarında patent başvurusu gerçekleştirilemezken 1996, 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 ve 2004 yıllarında 1’er patent başvurusunda bulunuldu.
Kentte en fazla patent başvurusu son 8 yılda gerçekleşti. 2012’de 15 patent başvurusunun yapıldığı Sivas’ta 2013’te 21, 2014’de 14, 2015 ve 2016’da 11’er, 2017’de 12, 2018’de 14, 2019’da ise 30 patent başvurusu gerçekleştirildi.
TÜRKPATENT, patent tescillerinin illere göre dağılımına da açıkladı. Sivas’ta 25 yılda yapılan 164 patent başvurusunun 26’sı kabul edildi. Patent başvurusunun en fazla kabul edildiği yıl 7 ile 2019 olarak kayıtlara geçti.

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