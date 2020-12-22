Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'nin restorasyon çalışmaları tamamlandı

"Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi projesinin uygulandığı alan daha önce yarı açık cezaevi olarak kullanılıyordu. Geçmişin kuruluş felsefesine uygun olarak Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'nde, sanayi faaliyetlerinin yapıldığı o ruhu yansıtacağız. Projede, yaşayan bir müze konsepti uygulanacak olup, eski dönemin ruhunu muhafaza ederek modern çağın ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurup güzel bir müze anlayışı ortaya koyacağız."

İl Özel İdaresi teknik personelinden projenin son durumu hakkında bilgi alan Ayhan, kültür ve sanat alanında güçlü bir kimliğe sahip Sivas'ta müze projelerine ağırlık verdiklerini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2018 yılında hayata geçirdiği Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında yarı açık cezaevinin Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürülen binasında başlatılan teşhir tanzim çalışmalarını inceledi.

- "Hedefimiz, ilimize 20 adet interaktif yaşayan müze kazandırmak"

Restorasyon projesi kapsamında çevre düzenleme çalışmalarına da kısa süre içinde başlanacağını belirten Ayhan, müzenin yanına "Zanaatkarlar Çarşısı" karşısına da "Aşık Veysel Ozanlar ve Müzik Kültürü Müzesi" yapılacağı müjdesini verdi.

Sivas'ın geleceğini en iyi şekilde planlamaya gayret gösterdiklerine dikkati çeken Ayhan, "2021 yılında Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin başlamasıyla vatandaşlarımızın Sivas'a gelmesi için birçok nedeni olacak. Bunların başında ilimize kazandırdığımız müzeler olacak. Hedefimiz ilimize 20 adet interaktif yaşayan müze kazandırmak. Tüm tarihi ve kültürel zenginliğimizi emanet bilinci ile geleceğe aktarmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ayhan, Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'nin kente kazandırılmasında emeği geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, Kalkınma Ajansı Genel Müdürlüğü ve ORAN Kalkınma Ajansı ile İl Özel İdaresi teknik personeline teşekkür etti.

