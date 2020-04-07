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Sivas şeker pancarı üretiminde 6’ncı sırada

SİVAS HABERLERİ  | 07.04.2020 14:54 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılında Türkiye’de üretilen şeker pancarı üretim miktarlarını il il açıkladı.TÜİK’ten derlenen bilgilere göre Türkiye’de geçtiğimiz yıl içerisinde 18 milyon 85 bin 529 ton şeker pancarı üretildi.Nüfusunun önemli bir kısmı tarım ve hayvancılıkla geçinen Sivas, 2019 yılı verilerine göre şeker pancarı üretiminin en fazla olduğu 6’ncı il olarak kayıtlara geçti.Lider KonyaTürkiye’de 2019 yılında en çok şeker pancarı üretilen il 5 milyon 647 bin 249 ton üretim ile Konya oldu.

Sivas şeker pancarı üretiminde 6’ncı sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılında Türkiye’de üretilen şeker pancarı üretim miktarlarını il il açıkladı.
TÜİK’ten derlenen bilgilere göre Türkiye’de geçtiğimiz yıl içerisinde 18 milyon 85 bin 529 ton şeker pancarı üretildi.
Nüfusunun önemli bir kısmı tarım ve hayvancılıkla geçinen Sivas, 2019 yılı verilerine göre şeker pancarı üretiminin en fazla olduğu 6’ncı il olarak kayıtlara geçti.
Lider Konya
Türkiye’de 2019 yılında en çok şeker pancarı üretilen il 5 milyon 647 bin 249 ton üretim ile Konya oldu. Konya’yı bir milyon 638 bin 941 ton ile Eskişehir, bir milyon 532 bin 100 ton ile Yozgat, 999 bin 247 ton ile Aksaray, 975 bin 120 ton ile Kayseri, 733 bin 352 ton ile Sivas, 654 bin 455 ton ile Afyonkarahisar, 652 bin ton ile Ankara, 574 bin 200 ton ile Tokat, 478 bin ton ile de Karaman izledi.

Sivas şeker pancarı üretiminde 6’ncı sırada

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