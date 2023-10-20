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Sivas sis denizi altında kaldı, görüş mesafesi 10 metreye düştü

20.10.2023 10:09 | Son Güncelleme:
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Sivas’ta sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Sivas sis denizi altında kaldı, görüş mesafesi 10 metreye düştü

Sivas’ta hava sıcaklığı sabah saatlerinde 5 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte sabahın ilk ışıklarında kent merkezini sis bulutu kapladı. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye düştüğü sisli havada seyir halinde olan araçlar yavaş şekilde ilerledi. Kenti tamamen kaplayan sis bulutu, Meraküm mevkiinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Güneşin kendini göstermesiyle birlikte sis bulutu etkisini kaybetti.

Sivas’ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerine döndüğünü ifade eden Orhan Kuyu, “Son derece serin bir sonbahar sabahına uyandık. Sabah yürüyüşüne çıkmıştım. Görüş mesafesi 10 metreye kadar düşmüş. Bütün sürücü arkadaşların dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Çok yoğun bir trafik var. Artık mevsim normallerindeyiz. Soğuk hava kendini iyice hissettirmeye başladı. Kar yağarsa Sivas özüne dönecek. Eski karları, kışları özledik” dedi.
Öte yandan sisli hava, Sivas’ın Gemerek ilçesinde de etkili oldu. Sis nedeniyle Sivas-Kayseri karayolunda görüş mesafesi 20 metreye düştü. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

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