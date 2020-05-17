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Sivas tarım alanında Türkiye 4’üncüsü

SİVAS HABERLERİ  | 17.05.2020 11:19 | Son Güncelleme

Ülkemizde yetişen birçok tarımsal üründe ilk 10’da yer alan Sivas’ın tarımsal alan büyüklüğü olarak Türkiye’nin en büyük 4’üncü şehri olduğu açıklandı.Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2019 yılı geçici verilerine göre Türkiye’deki toplam tarım alanı miktarının en yüksek olduğu il 18 milyon 763 bin 439 dekarla Konya oldu.

Ülkemizde yetişen birçok tarımsal üründe ilk 10’da yer alan Sivas’ın tarımsal alan büyüklüğü olarak Türkiye’nin en büyük 4’üncü şehri olduğu açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2019 yılı geçici verilerine göre Türkiye’deki toplam tarım alanı miktarının en yüksek olduğu il 18 milyon 763 bin 439 dekarla Konya oldu. Konya’yı; 11 milyon 545 bin 981 dekarla Ankara, 10 milyon 729 bin 252 dekarla Şanlıurfa, 7 milyon 910 bin 473 dekarla Sivas ve 6 milyon 151 bin 62 dekarla Yozgat izledi.
Toplam tarım alanı miktarı en düşük olan il ise 117 bin 942 dekarla Yalova oldu. Bu ili 298 bin 583 dekarla Artvin, 317 bin 719 dekarla Bingöl, 374 bin 254 dekarla Karabük ve 387 bin 135 dekarla da Bartın takip etti.

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Merkez
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