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Sivas Valisi Ayhan, Tödürge Gölü'nü tanıtmak amacıyla buz altı dalış yaptı

06.03.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas Valisi Ayhan, Tödürge Gölü'nü tanıtmak amacıyla buz altı dalış yaptı

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Zara ilçesinde bulunan Tödürge Gölü'nde, buz altı dalışı gerçekleştirdi.

Ayhan, Sivas-Erzincan kara yolunda bulunan ve Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamında koruma altına alınan gölde, serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken'in rekor denemesinin ardından buz altına daldı.

Bir süre suda kalan Ayhan'a "balık adamlar" eşlik etti.

Ayhan, yaptığı açıklamada, Sivas'ın göllerinin meşhur olduğunu söyledi.

Tödürge Gölü'nün buz altı dalışı için ideal bir yer olduğunu belirten Ayhan, "Birgül Erken de burada bir rekor denemesi yaptı ancak arzu ettiğimiz neticeyi alamadık. Gölün tanınmasında özel bir desteği oldu. Ben de bunu fırsat bilerek göle ilk dalışımı gerçekleştirdim." dedi.

Tödürge'nin doğa harikası olduğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"İnşallah yaz döneminde çok güzel bir peyzaj çalışmasıyla su sporları merkezi yapacağız. Burayı adeta dalış merkezi yapacağız. Sivas'ın doğal güzelliklerini tanıtmak bizim önemli görevlerimiz arasında. Buz altı dalışı gerçekleştirdik ve bu hakikaten bir nimet. Su sporu seven herkesi buraya bekliyoruz. Burada ilk dalışımı gerçekleştirdim ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Ayhan, milli sporcu Birgül Erken ile Türk bayrağını tutarak buzla kaplı göl üzerinde fotoğraf çektirdi.

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