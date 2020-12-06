Sivas Valisi Salih Ayhan: "Pozitif vaka sayısı düşüş eğiliminde"

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 10 gün önce uygulanmaya başlanan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamaları sayesinde kentte pozitif vaka sayısının düşüş eğiliminde olduğunu söyledi.

Vali Ayhan, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri kapsamında ilk olarak kontrol noktalarında görevli polisleri ziyaret ederek, bilgi aldı.

Daha sonra kısıtlama kapsamı dışında kalan iş yerlerini de gezen Ayhan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını da ziyaret ederek kısıtlama süresi içinde vatandaşların taleplerinin eksiksiz yerine getirdikleri için çalışanlara teşekkür etti.

Buradan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçen Ayhan, Vefa Sosyal Destek Çağrı Hattı'na gelen bir çağrıya da yanıt verdi.

Ayhan, bir vatandaşın rahatsızlanan engelli çocuğu için istediği talebi iletişim bilgileriyle not alarak gereğinin yerine getirilmesi için görevlilere verdi.

Gazetecilere açıklama yapan Ayhan, alınan kararların sahada anlam bulup bulmadığını görmek için denetim gerçekleştirdiğini belirtti.