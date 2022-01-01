Sivas Valisi Salih Ayhan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi, kış şartlarında ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinesinde yemleme çalışması yapıldı.

Vali Salih Ayhan, Tavra Deresi çevresindeki araziye yem bırakma etkinliğinde, hayvanseverlerle farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Hayvanların unutulmaması gerektiğini belirten Ayhan şunları kaydetti:

"İnsanlar onların alanlarını giderek daraltmaktadır. Dolayısı ile bu daraltma hayvanları giderek sıkıntıya sokmakta. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü şu ana kadar 11 tonun üzerinde yemi doğaya bıraktı. Bunların yanı sıra pazarlardaki artıkları da alarak doğaya bırakmakta. 'HAYDİ Jandarma' ve 'HAYDİ Emniyet' birimlerimiz de bu hassasiyet ile hareket ediyor. Vatandaşlarımıza da sesleniyoruz, sizler de hayvanlara sahip çıkın. Bu bizim asli görevimiz ama tek başımıza yetmemiz mümkün değil. Bu bir toplumsal görevdir. Birlikte yaşıyorsak birbirimize ihtiyacımız var. Hayvanları koruyalım ve sevelim. Destek veren herkese teşekkür ediyorum."

