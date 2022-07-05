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Sivas Valisi Şimşek, tırpan sallayıp hasat yaptı

05.07.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas Valisi Şimşek, tırpan sallayıp hasat yaptı

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Tarla Günü Etkinliği"nde tırpanla tritikale hasadı gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Tahtıkement köyünü ziyaret eden Şimşek, Kangal Akkaraman koyunu üreticiliği yapan ve 950 adet küçükbaş hayvanı bulunan Mehmet Yalçın'dan bilgi aldı.

Daha sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Tarla Günü Etkinliği"ne katılan Şimşek, traktör sürüp, tırpan sallayarak tritikale hasadı yaptı.

Şimşek, Sivas'ta yem bitkilerinin çok önemli olduğunu, çiftçi maliyetlerinin düşürülmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını belirterek, "Yem bitkileri küçükbaş ve büyükbaş besiciliğinde maliyetlerin yaklaşık yüzde 60-70'ini teşkil ediyor. Bu nedenle kaba yem üretimi ilimizde çok önemli." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünün kaba yem açığının yem bitkileri ile kapatılması yönünde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Şimşek, şunları kaydetti:

"İl Müdürlüğümüzce uygulanan proje kapsamında merkez ve 16 ilçede 107 bin 800 kilogram Macar fiğ, 53 bin 900 kilogram tritikale, 53 bin 900 kilogram yem bezelyesi ile üçlü karışım hazırlanarak yem bitkisi üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu projede, 10 bin 780 dekar alanda 600 üreticiye destek olunup, yüzde 75 gibi bir oranda Tarım ve Orman Bakanlığımızın finansal katkısı mevcuttur. Girdi maliyetlerinizi azaltan ve hayvancılık sektörüne büyük katkısı olan bu projede sizlere bol ve bereketli hasatlar diliyor, desteklerini esirgemeyen bakanlığımıza ve emeklerinden dolayı il müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ise Sivas'ın bölgede hayvancılık ve tarım açısından önemli bir il olduğunu vurguladı.

Kentte yaklaşık 1 milyona yakın küçükbaş, 420 bin büyükbaş hayvanın bulunduğunu aktaran Yıldız, çiftçilerin kaba yem ihtiyacının karşılanması için yaptıkları projeler hakkında bilgi verdi.

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