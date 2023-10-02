YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas Valisi Şimşek ve balık adamlar "doğal akvaryum"u temizledi

Sivas Valisi Şimşek ve balık adamlar "doğal akvaryum"u temizledi

02.10.2023 11:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesinde görevli balık adamlar, tüplü dalış yaptıkları Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan, berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle "doğal akvaryum" olarak da adlandırılan Gökpınar Gölü'nde su altı temizliği yapıldı.

Dipten kaynaklarla beslenen ve derinliği 15 metreyi bulan gölde AFAD ekipleri dip ve yosun temizliği yaptı.

Vali Şimşek de balık adamlarla tüplü dalış gerçekleştirerek temizlik çalışmasına destek verdi.

Gökpınar Gölü, Cumhurbaşkanı kararı ile "hassas korunacak alan" olarak tescil edilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hopa Devlet Hastanesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi açıldıHopa Devlet Hastanesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi açıldı
Giresun’da okul çevrelerinde sıkı denetimGiresun’da okul çevrelerinde sıkı denetim
Alt geçidi su bastı, polis kontrollü geçişleri sağladıAlt geçidi su bastı, polis kontrollü geçişleri sağladı
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 2 Ekim Pazartesi

İmsak
04:59
Sabah
06:21
Öğle
12:27
İkindi
15:44
Akşam
18:22
Yatsı
19:39

Sivas Nöbetçi Eczaneler 2 Ekim Pazartesi

Aslan eczanesi
Merkez
Esma eczanesi
Koyulhisar
4 eylül eczanesi
Merkez
Subaşilar eczanesi
Sarkisla
Derman eczanesi
Gurun
Halk eczanesi
Hafik
Sevgi eczanesi
Susehri
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! Gündem yaratan anlar...

Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! Gündem yaratan anlar...

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.