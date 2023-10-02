Sivas Valisi Şimşek ve balık adamlar "doğal akvaryum"u temizledi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan, berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle "doğal akvaryum" olarak da adlandırılan Gökpınar Gölü'nde su altı temizliği yapıldı.

Dipten kaynaklarla beslenen ve derinliği 15 metreyi bulan gölde AFAD ekipleri dip ve yosun temizliği yaptı.

Vali Şimşek de balık adamlarla tüplü dalış gerçekleştirerek temizlik çalışmasına destek verdi.

Gökpınar Gölü, Cumhurbaşkanı kararı ile "hassas korunacak alan" olarak tescil edilmişti.

