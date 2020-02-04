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Sivas ve Kayseri için kuvvetli fırtına uyarısı

SİVAS HABERLERİ  | 04.02.2020 17:59 | Son Güncelleme

Sivas ve Kayseri için kuvvetli fırtına uyarısı

SİVAS (AA) - Meteoroloji, Sivas ve Kayseri için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Sivas ve Kayseri'de yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Zaman zaman tam fırtınanın etkili olmasının da beklendiği Kayseri ve Sivas'ta, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi, karbonmonoksit kaynaklı soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi muhtemel risklere karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istenildi.

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Sabah
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Öğle
12:51
İkindi
15:35
Akşam
18:01
Yatsı
19:21

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Merkez
Gül Eczanesi
Merkez
Selma Eczanesi
Merkez
Kevser Eczanesi
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