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Sivas ve Kayseri için kuvvetli sağanak uyarısı

06.08.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas ve Kayseri için kuvvetli sağanak uyarısı

SİVAS (AA) - Sivas ve Kayseri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün Sivas ve Kayseri'nin doğusunda gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların beklenen kuvvetli yağış sonucu görülebilecek ani sel, su baskını, heyelan, dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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