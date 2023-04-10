Sivas ve Kırıkkale'de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü video kliple kutlandı

Sivas Emniyet Müdürlüğü personelince hazırlanan ve çekimleri kentin tarihi mekanları ile İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen klipte, polisler "Hekimoğlu" adlı türküyü seslendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında da paylaşılan klip beğeni topladı.

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Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çektikleri video klipte, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illeri unutmadı.

İşitme engelli vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi amacıyla işaret dili eğitimi alan İlçe Emniyet Müdürü Yahya Çelik ve personeli, çektikleri kliple "Geçmiş olsun Türkiye'm, Gaziantep, Hatay, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye. Sizleri unutmadık, unutmayacağız. Polis Haftamız kutlu olsun." mesajını verdi.

