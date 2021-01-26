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Sivas'ın kenevir ekilmesine müsaade edilen iller arasına alınması sevinçle karşılandı

26.01.2021 18:40 | Son Güncelleme:
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Belediye Başkanı Hilmi Bilgin: - "Bundan sonra top bizde artık, üreticileri de teşvik ederek bu noktada gerekli adımları atacağız, güzel bir gelişme"

SİVAS (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pardemirli'nin onayı ile Sivas'ın kenevir ekilmesine müsaade edilen iller arasına alındığının açıklanması kentte sevinçle karşılandı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, gazetecilere, Sivas'ın kenevir ekilecek 20'inci il olarak ilan edilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Müjdenin şehre hayırlı olmasını dileyen Bilgin, "Sivaslı hemşehrilerimizin, çiftçimizin, üreticimizin ve sanayicimizin de bu konuda haklı bir talebi vardı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentte gerçekleştirdiği bir mitinginde Sivas'ın da kenevir ekilecek iller arasına gireceğinin sözünü verdiğini hatırlatan Bilgin, "Bürokratik işleyişler devam etti ve belirli bir süreç geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın 5 Ocak'ta bizi kabulünde üç konuyu gündeme getirmiştik. Onlardan birisi Pusat-Özen Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'na su ishale hattının yapılmasıydı. Bu konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız talimat vermişti, 2021 yatırım programında yayınlandı. İkinci olarak da Sivas'ın kenevir ekimi yapılacak iller arasına dahil edilmesiydi." şeklinde konuştu.

Bu görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi telefonla aradığını aktaran Bilgin, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız gerekli talimatı orada vermişti. Sivas kenevir ekilecek iller arasına 20'nci il olarak eklendi. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Diğer konuda Demirağ OSB'nin alt yapı işinin tamamlanması ve Sivas'ın teşvik konusunda iyi bir noktaya getirilmesiydi. Bu konuda da çalışmalar devam ediyor. Sivaslıların haklı taleplerini ilgili yerlere iletmemiz neticesinde taleplerimiz hep olumlu neticelendi. Bundan sonra da böyle olacağına inancım tam."

Bilgin, "Bundan sonra top bizde artık, üreticileri de teşvik ederek bu noktada gerekli adımları atacağız, güzel bir gelişme. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında Tarım ve Orman Bakanımız ile katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

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