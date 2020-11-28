“Sivas’ın markası olacak”

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından Sivas Öğretmenevi’nde “Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Stratejik Plan Dış Paydaş Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılışına Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş’ın yanı sıra çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul gerçekleştirdi. Kurum çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendiren Kul, savunma sanayisi alanında ihtisaslaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Rektör Kul’un ardından konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Turan Topgül ise “Şehrimize büyük katma değer sağlayacak olan Bilim ve Teknoloji Üniversitemizin 2022 - 2026 dönemi boyunca dış paydaşlarıyla, şehrimizdeki kurum ve kuruluşlarla birlikte yürüteceği çalışmaların, iş birliği ve ortak hedeflerin belirlenmesi adına bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu önemli programın düzenlenmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İstişarenin sünnet olduğunu ifade eden Topgül, “Bu yönüyle eksiklerimizin görülmesi, yapılacak işin daha kaliteli ve ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte olması için istişare ve ortak akıl büyük önem taşımaktadır. Ülkemizin savunma sanayisinde gösterdiği başarı hikâyesini, sivil alanlara da aktarmak için bilim ve teknoloji eğitimi veren ve bu alanda akademik çalışmalara imza atan kurumlarımıza büyük görev düşmekte. Tabi bizlere de bu kurumlarımıza tüm gücümüzle destek olmak düşüyor. Bu duygu ve düşüncelerle, Bilim ve Teknoloji Üniversitemizin şehrimize ve dolayısıyla ülkemize önemli hizmetler kazandıracağına, günümüzdeki en güzel örneği olan Selçuk Bayraktar gibi nice gençlerimizi yetiştireceğine olan inancımı tekrar ifade etmek istiyorum. Bu önemli kurumun şehrimize kazandırılmasında emeği ve katkısı olan herkese sonsuz teşekkür ediyor rektörümüz, idari ve akademik kadromuza görevlerinde kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Yüksek hızlı tren üniversiteye büyük katkı sağlayacak”

11’inci Kalkınma Planında tarım, savunma sanayi ve turizm sektörlerine dikkat çekildiğini kaydeden Ayhan, “Bu şehrin arzu ve istekleriyle 45 yıl sonra zaman iyi okunarak Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kuruldu. Üç fakülte ve iki enstitünün olması hakikaten doğru bir okuma olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte bizim bunun içini doldurmamız lazım. Destek olmamız gerekmektedir. Ülkemizin, bölgemizin ve ilimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduraraktan inşallah üniversite kendisini iyi bir şekilde konumlandıracak. İlerleyen aşamalarda yüksek hızlı trenin de sürece dahil olması üniversiteye büyük katkı sağlayacaktır. Çok büyük olmaya gerek yoktur ama nitelikli olması, bilgi üretmesi çok önemli” diye konuştu.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin yol haritasını belirleme noktasında önemli bir program gerçekleştirdiğini kaydeden Ayhan, “Bilim ve Teknoloji Üniversitemizin her türlü programına katılıp destek sağlayarak emekleme döneminden yürüme dönemine, yürüme döneminden de koşma dönemine hızlı bir şekilde geçmesini istiyorum. İnşallah Sivas’ın gelecekte markası ve değer üreten bir kurumu olacak” dedi.

Vali Ayhan’ın konuşmasının ardından çalıştaya geçildi.

