YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ın su sorununu çözecek projenin ilk etabında çalışmalar sürüyor

Sivas'ın su sorununu çözecek projenin ilk etabında çalışmalar sürüyor

30.09.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin: - "Amacımız, mücadelemiz tüm ekip olarak Sivas’ta su kesintisi yapmadan sorunu çözmek"

SİVAS (AA) - Sivas'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'na, Hafik ilçesindeki Pusat Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılması amacıyla başlatılan isale hattı çalışmaları devam ediyor.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve DSİ 19. Bölge Müdürü Zafer Aslan, 52 kilometre hattın 14 kilometrelik ilk etabında incelemede bulundu.

Çalışmaların devam ettiği Seyfebeli mevkisinde gazetecilere açıklama yapan Bilgin, kentin son yıllarda kuraklıkla mücadele ettiğini söyledi.

Bilgin, iki barajı buluşturacak proje kapsamında yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla kentte kuraklığın yol açtığı su sorununu ortadan kaldıracaklarına dikkati çekerek, şöyle dedi:

"4 Eylül Barajı'nı siz de gidip görüyorsunuz, maalesef son yıllardaki kuraklık ve az yağış sebebiyle barajda su sıkıntısı oluştu. Sivas’ın su sıkıntısı yaşamaması adına Pusat Özen Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'nı besleyecek ishale hattı çalışmaları hızlı bir şekilde devem ediyor. Müteahhit firma da süresi içerisinde 12 kilometrelik kısmı bitirmeyi arzu ediyor. Amacımız, mücadelemiz tüm ekip olarak Sivas’ta su kesintisi yapmadan sorunu çözmek."

Projeyi en kısa sürede tamamlamak için mücadele ettiklerini vurgulayan Bilgin, "Sıkıntıya girersek dönüşümlü olarak su kesintisi yapma durumumuz var. Bu noktada hemşehrilerimizden anlayış bekliyoruz. Biz üzerimize düşeni yapacağız, bu bizim görevimiz. Özellikle hemşehrilerimizin halı yıkama, yün yıkama, farklı nedenlerle suyu israf edecek davranışlardan kaçınmalarını istiyoruz. Bu konuda bize destek olmalarını istiyoruz. Bildiğim kadarıyla 40’a yakın makine bu sorunu çözmek için çalışıyor. Hedefimiz su kesintilerine başlamadan projeyi bitirmek." diye konuştu.

Söz konusu projede ilk etabın yüzde 32'sinin tamamlandığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivasspor'da Hatayspor maçının hazırlıkları sürüyorSivasspor'da Hatayspor maçının hazırlıkları sürüyor
Mersin'deki terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk: "Faciayı önledik"Mersin'deki terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk: "Faciayı önledik"
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, 10 bin tona yakın fındık aldıklarını açıkladı:FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, 10 bin tona yakın fındık aldıklarını açıkladı:
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

İmsak
04:57
Sabah
06:20
Öğle
12:27
İkindi
15:46
Akşam
18:24
Yatsı
19:42
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek kaşık yöntemi

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek kaşık yöntemi

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Son hali inanılmaz! “Göğüslerimin büyümesine engel olamıyorum”

Son hali inanılmaz! “Göğüslerimin büyümesine engel olamıyorum”

Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi! O sayfalar gündem yarattı

Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi! O sayfalar gündem yarattı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.