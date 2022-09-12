YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivaslı besici kadın devlet desteğiyle manda sayısını 50'ye çıkardı

Sivaslı besici kadın devlet desteğiyle manda sayısını 50'ye çıkardı

12.09.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen "Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Projesi"nin sağladığı desteklerden faydalanan Zeliha Can, manda sütünün yanı sıra kaymak, peynir, yoğurt, tereyağı ve çökelek satıyor

SİVAS (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Sivas'ta 14 yıl önce ailesinin süt ve peynir ihtiyacını karşılamak için manda yetiştiriciliğine başlayan 46 yaşındaki Zeliha Can, devlet desteğiyle manda sayısını 50'ye çıkardı.

Eşi ve 3 çocuğuyla merkeze bağlı kırsal İmaret Mahallesi'nde yaşayan Zeliha Can, 2008 yılında ailesinin süt ve peynir ihtiyacını karşılamak için evlerinin yanında kurdukları küçük çaplı ahırda manda yetiştirmeye başladı.

Komşularından süt ürünlerine gelen talep gelmesi üzerine Can, manda sayısını 7'ye çıkardı.

Elde ettiği süt ve peyniri komşularına satmaya başlayan Can, 2018 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen "Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Projesi"ne başvurarak anaç ve malak başı desteklerinden yararlandı.

- Hem manda satışından hem de sütünden kazanıyor

Zeliha Can, AA muhabirine, manda yetiştiriciliğine 2008 yılında 1 manda ile başladığını belirterek, "Eşimin de desteğiyle zamanla manda sayısını çoğalttık. 2018'de devlet desteğine başvurdum. Daha sonra bu destekle manda sayısını 15'e çıkardım. İlerleyen zamanlarda bunların yavruları oldu ve hayvan sayısı 50'yi buldu. İçlerinden sattıklarım da oldu. Şimdi tekrar destekler sayesinde çoğaltmayı düşünüyorum." dedi.

Manda sütünün Sivas'ta çok rağbet gördüğünü anlatan Can, "Hem mandalardan elde ettiğimiz sütü hem de ürettiğimiz kaymak, peynir, yoğurt, tereyağı ve çökeleği satıyoruz. Kapı kapı dolaşarak satmıyorum. Artık tanındığımız için müşterilerim evimize kadar gelip kendileri alıyor. Sipariş üzerine çalışıyorum. Müşteriler önceden talep ediyor. Ben de istedikleri ürünü hazırlamaya başlıyorum." diye konuştu.

- Eşi ve çocukları da destek veriyor

Can, manda yetiştiriciliğini kadınların da kolayca yapabileceğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Aslında çok zor bir iş değil. Manda zaten çok uysal hayvan. Ben severek yapıyorum. Eşim samancılıkla uğraşıyor. Eşim ve çocuklarım da bana çok yardımcı oluyor. Sabah kalktığımızda ilk önce hayvanları yemleriz. Ondan sonra yaylıma çıkarırız ve sağma işlemini yaparız. Kışın ise dışarı bırakmadığımız için sabah ve akşam ahırımızda yemliyoruz. Bu şekilde geçimimizi sağlıyoruz."

Can, devletten manda başına 250 lira destek aldığını belirtti.

Düzenli aralıklarla üniversiteden gelen yetkililerin hayvanlarının hastalığı, bakımı ve verimiyle ilgilendiği bilgisini veren Can, "Veterinerler buraya kadar gelip numune alıyor, süt ve dışkı analizi yapıyorlar." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivas'ta 4. kattaki evin balkonundan düşen kadın hayatını kaybettiSivas'ta 4. kattaki evin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cesedi bulunduGÜNCELLEME - Şanlıurfa'da kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu
MHP'nin Bursa mitingiMHP'nin Bursa mitingi
Anahtar Kelimeler:
Sivas manda devlet desteği

Sivas Namaz Vakitleri 12 Eylül Pazartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:03
Öğle
12:33
İkindi
16:06
Akşam
18:54
Yatsı
20:14
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Megakent felaketin eşiğinde! Acil durum ilan edildi

Megakent felaketin eşiğinde! Acil durum ilan edildi

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.