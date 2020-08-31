Sivaslı iş adamı memleketinde 15 bin adet maske dağıttırdı

Sivaslı iş adamı Selamet Ağaoğulları Sivas halkına dağıtılmak üzere Sivas’a 15 bin adet maske gönderdi.

Sivas’ta Covid-19 vakaları büyük oranda artış gösterdi. İstanbul’da yaşayan iş adamı Selamet Ağaoğulları Sivas halkına dağıtılmak üzere 15 bin adet maske gönderdi. Pandemi sebebiyle ihtiyaç duyulan maskeler Sivas Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği ve Sivas Siber Güvenlik Derneği tarafından vatandaşlara dağıtıldı. Özellikle sokağa maskesiz çıkan vatandaşların maske ihtiyaçları giderilmeye çalışıldı. Sivas Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Cüneyt Ergörün açıklamasında, “Sivaslı iş adamımız Selamet Ağaoğulları her sene Sivas’a yardımda bulunuyor. Bu sene de ülkemizdeki Covid-19 nedeniyle 15 bin adet maskeyi Sivas halkına dağıtmak üzere gönderdiler. Bizde bu maskelerin Sivas halkına dağıtımını gerçekleştiriyoruz’’ dedi.

Maske dağıtımı esnasında bir vatandaş ise 1 haftadır aynı maskeyi kullandığını ifade ederek maske dağıtımı için teşekkür etti.

