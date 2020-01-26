Sivaslı kadınların mutfağı "iyilik" kokuyor

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ta "Bir el de sen uzat" sloganıyla 3,5 yıl önce bir araya gelen çeşitli meslek gruplarından 30 gönüllü kadın, evlerinde imece usulü yaptıkları yiyecekleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor. Çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunan gönüllü kadınlar, son olarak "Mutfakta iyilik kokusu var" sloganıyla, hazırladıkları yiyecekleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya başladı. Her hafta grup üyelerinden birinin evinde toplanan kadınlar, yaşlılar için çorba başta olmak üzere çeşit çeşit yemekler hazırlıyor, özellikle ihtiyaç sahibi çocuklu aileler için yaş pasta ve kurabiyeler yapıyor. Yardımsever kadınlar, yiyecekleri ihtiyaç sahiplerinin kapılarına kadar ulaştırıyor. Ziyaretlerde ailelerle sohbet edip dertlerini dinleyen kadınlar, onlara çeşitli yardımlarda da bulunuyor. - "Gittiğimiz evlerdeki insanlar bizi bırakmak istemiyor" Grup üyelerinden ev kadını Aylin Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir elde sen uzat" gönüllü yardım ekibi olarak her ay farklı etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Özelikle yetim ve öksüz çocukların gönüllerine, kalplerine dokunabilmek için arkadaşlarla pasta börek yapıp onlara dağıtıyoruz. Yaşlılarımıza çorba, çocuklarımıza kurabiye ve poğaçalar yapıyoruz." dedi.

Yiyecekleri önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere götürdüklerini anlatan Kurt, şunları kaydetti: "Gittiğimiz evdeki insanlar bizi bırakmak istemiyor. Götürdüklerimizi bir yana bırakıp bizimle sohbet etmek istiyorlar. Onlarla çok güzel vakitler geçiriyoruz. Yiyecekleri gören çocuklar çok seviniyor. Bizi kapıda görünce üzerimize atlıyorlar. Yaptığımız bu iş o kadar hoşlarına gidiyor ki... Belki bazı şeyleri dışarıda parayla satın alabilirler ama özelikle anneleri olmayan çocuklara anne kokusunu yaşatmak adına 'Mutfakta iyilik kokusu var' sloganıyla yemekleri yapıp dağıtıyoruz." Merve Gündoğdu ise gruba bir arkadaşı sayesinde katıldığını söyledi. Yaptıkları faaliyetin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Gündoğdu, "Gruba girdikten sonra babamı da birkaç eve götürdüm. Gerçekten ihtiyaç sahibi ailelerin olduğunu gördük. Biz de şimdi onlara, evlerinde yapılmayan yiyecekleri hazırlayarak veriyoruz." diye konuştu. - "Saatlerce muhabbet etmek istiyorlar" Özel eğitim öğretmeni Hilal Şeker Kangal da bir arkadaşının bahsetmesi üzerine gruba dahil olduğunu ifade etti.