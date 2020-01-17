YURTHABER
  4. Sivaslı özel sporculardan büyük başarı

Sivaslı özel sporculardan büyük başarı

SİVAS HABERLERİ  | 17.01.2020 09:06 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılan 3’üncü Yavuz Kocaömer 1’inci Bölge Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi.Kemer’e bağlı Kiriş Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı bir otelde Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) ve Türkiye Paralimpik Komitesi’nin sponsorluğunda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonaya 174’ü erkek ve 60’ı kadın olmak üzere 234 sporcu yer aldı.

Sivaslı özel sporculardan büyük başarı

Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılan 3’üncü Yavuz Kocaömer 1’inci Bölge Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi.
Kemer’e bağlı Kiriş Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı bir otelde Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) ve Türkiye Paralimpik Komitesi’nin sponsorluğunda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonaya 174’ü erkek ve 60’ı kadın olmak üzere 234 sporcu yer aldı. Birinci bölge şampiyonasına 144 kulüp katılırken, mücadeleler mental, down sendromlu ve otizm olarak üç ayrı klasmanda yapıldı.
Müsabakaya Sivas’ı temsilen antrenörler Şefika Şeker Kaygusuz ve Alparslan Bakanoğlu yönetiminde katılan Sivaslı sporcular derece yapmayı başardı. Sivaslı sporcular İsmail Adıgüzel 1. ve Umut Gökçe Kurt 3. olarak 2 madalya kazandılar.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, Antalya’da Sivas’ı başarıyla temsil eden sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

Sivaslı özel sporculardan büyük başarı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!
Çocuğunun sünneti için biriktirdiği 8 bin lirayı İdlib’e bağışladıÇocuğunun sünneti için biriktirdiği 8 bin lirayı İdlib’e bağışladı
Sivas Belediyespor’da, Bodrum mesaisiSivas Belediyespor’da, Bodrum mesaisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Yürüteçle hayata tutundular!

Yürüteçle hayata tutundular!

Toroslar’da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

Toroslar’da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Sivas Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
06:16
Sabah
07:44
Öğle
12:47
İkindi
15:17
Akşam
17:40
Yatsı
19:02

Sivas Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Evren Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Süha Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Mercan Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Lider Sivasspor'da transfer çalışmaları

Lider Sivasspor'da transfer çalışmaları

Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

Lider Sivasspor, 4 Ocak'ta ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak

Lider Sivasspor, 4 Ocak'ta ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak

Sivas, Tokat Ve Yozgat’ta ’kudüs’ Protestosu

Sivas, Tokat Ve Yozgat’ta ’kudüs’ Protestosu

Yıldız Dağı'nda Telesiyejde Kurtarma Tatbikatı

Yıldız Dağı'nda Telesiyejde Kurtarma Tatbikatı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.