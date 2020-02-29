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Sivaslılar İdlib şehitleri için yürüdü

SİVAS HABERLERİ  | 29.02.2020 19:15 | Son Güncelleme

Sivas’ta sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup genç İdlib’de şehit olan askerler için yürüyüş düzenledi.Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen ve 34 askerin şehit olduğu saldırıya tepkiler sürüyor.

Sivas’ta sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup genç İdlib’de şehit olan askerler için yürüyüş düzenledi.
Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen ve 34 askerin şehit olduğu saldırıya tepkiler sürüyor. Sivas’ta sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup genç şehitleri anmak ve tepkilerini göstermek için yürüyüş düzenledi. Kentin en işlek caddelerinden biri olan İnönü Bulvarı’nda toplanan gençler, Türk bayrakları açıp sloganlar atarak Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesine kadar yürüdü. Gençler burada İdlib’de şehit olan askerlerin adını okuyarak tekbir getirdi. Yürüyüş gençlerin İstiklal Marşını okumasıyla son buldu.

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