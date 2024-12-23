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Sivasspor 52 gündür kazanamıyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.12.2024 15:40
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Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Samsunspor ile golsüz berabere kalan Sivasspor, tam 52 gündür galibiyete hasret.

Sivasspor 52 gündür kazanamıyor

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında evinde Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, ligde tam 52 gündür kazanamıyor.

Sivas temsilcisi, son galibiyetini sezonun 11. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında 2-1’lik skorla almıştı. Yiğidolar, o maçtan sonra oynadığı 6 mücadelenin 4’ünü kaybederken, 2’sinden de beraberlikle ayrıldı. Son 6 karşılaşmada kalesinde 11 gol gören kırmızı-beyazlı takım, rakip fileleri ise sadece 3 kez havalandırdı.

Sivasspor’un son 6 maçta aldığı skorlar şöyle:

  • Fenerbahçe: 4 - Sivasspor: 0
  • Sivasspor: 0 - Kasımpaşa: 0
  • Antalyaspor: 2 - Sivasspor: 1
  • Sivasspor: 2 - Galatasaray: 3
  • Bodrum FK: 2 - Sivasspor: 0
  • Sivasspor: 0 - Samsunspor: 0

Anahtar Kelimeler:
Sivasspor
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