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Sivasspor 73 sarı kart gördü

26.05.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’de 40 maça çıkan DG Sivasspor’da 23 futbolcu 73 sarı kart gördü. En çok sarı kart gören Robin Yalçın ve Erdoğan Yeşilyurt oldu.

Sivasspor 73 sarı kart gördü

Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunu 65 puanla 5. sırada tamamlayan Sivasspor’da 23 futbolcu 73 kez sarı kart gördü. Takımın en çok sarı kart gören oyuncuları Robin Yalçın ve Erdoğan Yeşilyurt oldu.

SİVASSPOR'DA SARI KART GÖREN İSİMLER ŞUNLAR:

Robin Yalçın (8), Erdoğan Yeşilyurt (7), Fayçal Fajr (6), Uğur Çiftçi (6), Mustapha Yatabare (6), Isaac Cofie (5), Hakan Arslan (4), Ali Şaşal Vural (4), Olarenwaju Kayode (3), Aaron Appindangoye (3), Max Gradel (2), Caner Osmanpaşa (2), Samba Camara (2), Claudemir (2), Mamadou Samassa (2), Ahmet Oğuz (2), Ziya Erdal (2), Marcelo Goiano (2), Tyler Boyd (1), Arouna Kone (1), Yasin Öztekin (1), Casimir Ninga (1), Muammer Zülfikar Yıldırım (1).

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Sivasspor
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