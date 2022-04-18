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Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

18.04.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, 20 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelin sahasında teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, topla yapılan çalışmalarla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, maçın hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor, 20 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak.

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