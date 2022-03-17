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Sivasspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

17.03.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü sahasında Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış ve Baver Kuçkar ise antrenmanın bir bölümünde kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Sivasspor, yarınki idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Sivasspor ile Altay, 20 Mart Pazar günü saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Altay

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