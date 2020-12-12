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Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS HABERLERİ  | 12.12.2020 13:12 | Son Güncelleme

Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 12. haftasında 14 Aralık Pazartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yardımcı antrenör Bülent Albayrak yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı.

Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise hücum ve savunma ağırlıklı çalışmalarla çift kale maç yaptı.

Bir süredir antrenmanlara katılamayan Uğur Çiftçi ve yardımcı antrenör Ayhan Tenbeloğlu ile sakatlıkları geçen Jorge Felix ve Serhiy Rybalka da takımla çalışmalarda yer aldı.

Kaleciler Mamadou Samassa, Ali Şaşal Vural ve Muammer Yıldırım ise kaleci antrenörü Cengiz Birgen yönetiminde çalıştı.

- Sivas Valisi Salih Ayhan'dan ziyaret

Bu arada Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivasspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Antrenmanın bir bölümünü takip eden Ayhan, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile bir süre görüştü.

Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile oynadığı karşılaşmasının ardından İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur bırakılması olayının da çok üzücü olduğunu belirten Ayhan, kırmızı-beyazlıların lige odaklanarak daha iyi yerlere geleceğine inancının tam olduğunu ifade etti.

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