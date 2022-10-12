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Sivasspor, Avrupa arenasında 26. maçına çıkacak

12.10.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu dördüncü maçında yarın Kosova temsilcisi Ballkani'ye konuk olacak - Sivas temsilcisi, Avrupa kupalarında geride kalan 25 maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu dördüncü hafta maçında yarın Kosova temsilcisi Ballkani'ye konuk olacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 26. mücadelesine çıkacak.

Priştine şehrindeki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Avusturya Futbol Federasyonundan Manuel Schuettengruber yönetecek.

Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'ü 1-0 yenerken, son karşılaşmasında konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti.

G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag, CFR Cluj ve Ballkani'nin 4'er puanı bulunuyor.

- Sivasspor'un Avrupa karnesi

Avrupa kupalarında daha önce 25 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 8'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 14 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 27 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 48 gole engel olamadı.

Sivasspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 25 maçın performans tablosu şöyle:

OrganizasyonMaç G B M A Y UEFA Şampiyonlar Ligi (Ön eleme) 21-1 3 6UEFA Avrupa Ligi102-81021UEFA Intertoto Kupası 4112 3 7UEFA Avrupa Konferans Ligi 94231114Toplam2583142748

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UEFA Avrupa Konferans Ligi demir grup sivasspor futbol

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