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Sivasspor, Ballkani maçına odaklandı

11.10.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Rıza Çalımbay: "Bu maç bizim gruptan çıkmamız için en iyi maçlardan bir tanesi. Bütün takımların 4 puanı var, hiçbir takımın avantajı yok"

Sivasspor, Ballkani maçına odaklandı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Kosova ekibi Ballkani ile deplasmanda yapacakları maçtan puan ya da puanlarla dönmeyi hedeflediklerini belirtti.

Çalımbay, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettikleri maç ve 13 Ekim Perşembe günü Ballkani ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Medipol Başakşehir karşısında sezon başından beri en iyi maçlarından birini oynadıklarını anımsatan Çalımbay, "Oynadığımız takım çok kuvvetli bir ekipti, zor bir maçtı ve bunun da farkındaydık. Maçın başından sonuna kadar mükemmel mücadele ettik. Deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Hak ettiğimiz iyi bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

- "Hedefimiz Kosova'dan puan yada puanlarla ayrılmak"

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 4. haftasında Ballkani ile oynayacakları maça ilişkin de görüşlerini paylaşan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Bu maç bizim gruptan çıkmamız için en iyi maçlardan bir tanesi. Bütün takımların 4 puanı var, hiçbir takımın avantajı yok. Bu maçı çok iyi şekilde bitirerek, en son oynayacağımız Slavia Prag maçı bizim için final maçı olabilir. Sahamızda oynayacağımız CFR Cluj maçını da kazanmamız gerekiyor ki bu gruptan çıkalım. Takımımızda biraz yorgunluk olabilir, 2 arkadaşımız sakat ve bunun dışında bir sıkıntımız yok. Bütün amacımız Kosova'dan puan ya da puanlarla ayrılmak."

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