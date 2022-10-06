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Sivasspor-Ballkani maçının ardından

06.10.2022 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ballkani Teknik Direktörü Ilir Daja: - "Çok güzel bir maçtı ve iki takım da güzel bir futbol ortaya koydu"

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü hafta maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 4-3 mağlup eden Kosova temsilcisi Ballkani'nin teknik direktörü Ilir Daja, mükemmel bir futbol ortaya koyarak maçı kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Daja, karşılaşmanın ardından Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, çılgın bir akşam yaşadıklarını belirtti.

Mükemmel bir maç oynandığını aktaran Daja, "Mükemmel bir futbol ortaya konuldu. Bu maçta heyecanımı açıkçası tutamadım. Çünkü çok güzel bir maçtı ve iki takımda güzel bir futbol ortaya koydu." dedi.

Aldıkları sonuçla iyi bir takım olduklarını gösterdiklerini kaydeden Daja, "Sivasspor ligde sorunlar yaşıyor ama bu Sivas'ın kötü bir takım olduğunu göstermez. Sivas da çok güzel mücadele etti." diye konuştu.

Karşılaşma öncesinde psikolojik olarak zor durumda olduklarını vurgulayan Daja, "Bugünkü maça kadar çok iyi bir durumda değildik, iyi puan toplayamamıştık. Sivasspor grupta daha iyi durumdaydı. Çok enerji harcadık, elimizden geleni yaptık ve daha fazla gol atmak için uğraştık. Oyuncularımızın enerjisi eksikti ve kendilerini yormuşlardı. Baktığınız zaman takımda eksik oyuncular vardı, yedek oyuncuları oyuna soktuk. Daha sonra yaptığımız değişikliklerde oyuncularımız kendi pozisyonlarında oynamadılar. Açıkçası aşırı yorgunluktan dolayı böyle bir şey oluştu." değerlendirmesinde bulundu.

Çok iyi bir performans sergilediklerini anlatan Daja, "Çok gol attık, oyuncularımız da çok güçlü bir karakter ortaya koydu. Oynadığımız ilk maç berabere bitmişti, ikinci maçı kaybetmiştik. Bu maçta da galibiyeti elde ettik. Bu maçta elimizden gelenin en iyisini yaptık. Diğerlerinde de yapmıştık ama oynayarak tecrübe kazanıyoruz. Bu tecrübe doğrultusunda daha iyi bir oyun ortaya koyuyoruz. Sıradaki maçta da atak oynamak isteriz, agresif oynamak isteriz. Ancak Kosova adına oynadığımız her maç yeni bir tecrübe ve Kosova futbolunu en iyi yere taşımak için o doğrultuda bir futbol ortaya koyuyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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