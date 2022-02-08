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Sivasspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

08.02.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Bandırmaspor Tesisleri'nde şiddetli yağmur ve rüzgar altında basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve açma-germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 13.30'da Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

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