Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

SİVAS (AA) - Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, son pasları değerlendiremedikleri için karşılaşmayı kazanamadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Bakkal, maçta pozisyon üstünlüğünün takımında olduğunu belirtti.

İlk yarı maçı koparabileceklerini ancak bunu başaramadıklarını dile getiren Bakkal, "Yakaladığımız pozisyon var. Özellikle rakibin birinci bölgesinde pozisyonlarda son pası iyi yapsak 3 puanla dönerdik. Gelişmeye devam ediyoruz, inşallah devam edecek." dedi.

Maçın ikinci devresinde Novikovas ve El Kabir yorulduktan sonra Emrah ve Ricardo hamlesini yaptıklarını ifade eden Bakkal, şunları kaydetti:

"Sivasspor'un stoperinin sakatlanması (Caner Osmanpaşa) onların dezavantajına oldu. 90 dakikada 3 pozisyon verdik. 90+4. dakikadaki pozisyonda iyi kafa vuruşu gelse 3 puanla dönebilirdik. Takımımı kutluyorum. Takım disiplini, birlikte oynama anlamında mükemmel maçlar çıkardılar. 4 maçta 8 puan alıp son 2 maçta gol yemedik, önemli bir istatistik. Gol yemeyi kesmemiz gerekiyordu. Şimdi 6 puanlık Kayserispor maçına çıkacağız. Gidişatımız iyi, ivmemiz iyi, bu şekilde devam etmemiz bizi rahatlatacaktır. Sivasspor'a da başarılar diliyoruz."

