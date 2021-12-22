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Sivasspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

22.12.2021 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: "10 kişi kaldık, gol yedik ve hemen çok kısa sürede golü bulmamız da bizim için ayrı bir şanstı"

SİVAS (AA) - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Hamzaoğlu, karşılaşmanın ardından Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, zor bir deplasmanda iyi bir puan aldıklarını belirtti.

Maça kazanmak için çıktıklarını aktaran Hamzaoğlu, "Sonuçta buradan alacağımız beraberliğin de bizim için ne kadar önemli olduğunun farkındaydık. Maçın gidişatında 10 kişi kaldık, kalmasak belki farklı bir oyun olabilirdi. İkinci yarıda daha farklı bir oyun çıkartabilirdik ama 10 kişi kalmamıza rağmen yine de takımım maçın başından sonuna kadar mücadelenin içinde kaldı." diye konuştu.

Mücadele etmeden puan almanın mümkün olmadığını vurgulayan Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Oyuncularımı tebrik ediyorum, Sivasspor'a da başarılar diliyorum. İlk yarının son haftasında, son deplasman maçımızda puan aldık ama sonuçta bir başlangıç yaptık. Bundan sonra deplasman maçlarında da iyi şeyler çıkartacağımızı düşünüyorum. Çünkü takımımız artık oturdu. Sahaya çıkan isimlerin çok önemi yok, kim çıkarsa çıksın aynı oyun anlayışına sahip olarak maçın başından sonuna kadar o mücadeleyi sürdürüyoruz, disiplinli bir şekilde oynuyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün tabii 10 kişi kaldık, gol yedik ve hemen çok kısa sürede golü bulmamızda bizim için ayrı bir şanstı. Biraz zaman geçse golü bulamayabilirdik ama hemen ardından golü bulmamız da önemli bir şanstı. 10 kişi olmamıza rağmen golü yedikten sonra tekrar 4-5 kişiyle ceza sahasını zorlamamız benim için ayrı sevindirici bir olay."

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