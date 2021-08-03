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Sivasspor, Dinamo Batum maçı hazırlıklarını sürdürdü

03.08.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Dinamo Batum maçı hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Dinamo Batum ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alan pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Dinamo Batum ile Demir Grup Sivasspor, 5 Ağustos Perşembe günü TSİ 19.00'da Batumi Stadı'nda karşılaşacak.

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