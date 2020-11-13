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Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS HABERLERİ  | 13.11.2020 16:50 | Son Güncelleme

Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Ardından topla çalışmalar yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise orta ile şut ağırlıklı çalışmalar üzerinde durdu.

Ülkelerinin milli takım kampında bulunan Fayçal Fajr, Max Gradel, Samba Camara ve Casimir Ninga idmanda yer almadı.

Sivasspor, günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

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