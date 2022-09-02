Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.15'te başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Ligin geride kalan 4 haftasında Gaziantep FK'yle sahasında 1-1 berabere kalan, Adana Demirspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan ve dış sahada Beşiktaş'a 3-1 yenilen Sivas temsilcisi, 3 puan hasretine VavaCars Fatih Karagümrük karşısında son vermek istiyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte, VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, kulüp tesislerinde kampa girecek.



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