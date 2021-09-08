Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, 12 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Ülker Stadı'nda karşılaşacak.



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