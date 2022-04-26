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Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

26.04.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 1 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardında hücum çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Aytemiz Alanyaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

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