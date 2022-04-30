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Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

30.04.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.

Isınma, açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Sivasspor, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 20.30'da Nef Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Kadir Sağlam görev yapacak.

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