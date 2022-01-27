Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise 3 grup halinde yarı sahada çift kale maç yaptı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Gaziantep FK ile Sivasspor, 5 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak.
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