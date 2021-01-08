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Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazır

08.01.2021 16:29 | Son Güncelleme:
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Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazır

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.

Ardından üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep FK, yarın saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede, hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

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