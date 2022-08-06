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Sivasspor-Gaziantep FK maçının ardından

06.08.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "İkinci yarı ortada olan bir maçtı, kazanabilirdik, rakip de maçı kazanabilirdi"

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonun ilk maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin Teknik Direktörü Erol Bulut, "İkinci yarı ortada olan bir maçtı, kazanabilirdik, rakip de maçı kazanabilirdi. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, Sivasspor’un evinde iyi oynayan güçlü bir ekip olduğunu belirterek, "Bizim adımıza güzel bir maç oldu. Maça iyi başladık ve topun hakimiyeti bizdeydi. 1-0 öne geçtik ve biraz rahatlık gelince rakibe topu bıraktık." ifadelerini kullandı.

Sivasspor'un üzerlerine gelerek pozisyonlara girdiğini aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"Rakibimizin ikinci yarı yaptığımız basit hatadan dolayı yakaladığı penaltı… İkinci yarı ortada olan bir maçtı, kazanabilirdik, rakip de maçı kazanabilirdi. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Aramıza sonradan katılan arkadaşlar vardı ve onların biraz güç eksikliğini gözlemledik. 2-3 hafta sonra inşallah daha iyi bir Gaziantep'i herkese izlettireceğiz.”

Bulut, deplasmanda kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür etti.

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